Dolar
32.05
Euro
35.04
Altın
2,176.43
ETH/USDT
4,004.80
BTC/USDT
71,903.00
BIST 100
9,142.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mali asıllı ünlü Fransız şarkıcı Aya Nakamura Fransa'da ırkçı saldırıların hedefi oldu

Fransa'nın dünyaca ünlü şarkıcılarından Aya Nakamura'nın 2024 Paris Olimpiyatlarının açılışında şarkı söyleme ihtimali, ırkçı kesimin tepkisini çekti.

Şeyma Uzundere  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Mali asıllı ünlü Fransız şarkıcı Aya Nakamura Fransa'da ırkçı saldırıların hedefi oldu

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mali asıllı Fransız şarkıcı Aya Nakamura, 2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde sahne alabileceği yönündeki haberlerin ardından ırkçı saldırılarının hedefi oldu.

Aşırı sağcılar, "Fransa'yı temsil etmediğini" savunarak, şarkıcının olimpiyatlarda yer almasına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Les Natifs isimli grup, başkentte Nakamura'nın şarkı sözlerini değiştirdikleri "Mümkün değil Aya, burası Paris, Bamako pazarı değil" yazılı pankart açtı.

Ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik saldırılara "Irkçı olabilirsiniz ama sağır değil" şeklinde karşılık verdi.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi ise "Aya Nakamura'ya yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle şok içinde oldukları" açıklamasını yaparak, "dünyanın en çok dinlenen Fransız sanatçılarından birine" tam destek verdiklerini dile getirdi.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise Nakamura'ya hitaben "Önemli değil, insanlar seni seviyor. Hiçbir şey hakkında endişelenme." dedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Antoine Leaument ise X hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü şarkıcıyı hedef alan aşırı sağcılara yönelik, "Ülkelerini sevdiklerini iddia ediyorlar ama dünyada Edith Piaf’tan sonra en çok dinlenen ve Fransızca konuşan şarkıcıyı dışlamak istiyorlar. Fransa’da ırkçı ve vatansever olamazsınız." yorumunu yaptı.

BFMTV'nin anketine göre, Fransızların yüzde 60'ından fazlası Nakamura'nın olimpiyatlarda sahne almasının "iyi bir fikir" olmadığı görüşünde.

28 yaşındaki ünlü şarkıcının sadece Youtube'da bir milyara yakın dinlenmesi olan şarkıları bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu
12 Mart Muhtırası'nın üzerinden 53 yıl geçti
Bakan Kacır: Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık

Benzer haberler

Mali asıllı ünlü Fransız şarkıcı Aya Nakamura Fransa'da ırkçı saldırıların hedefi oldu

Mali asıllı ünlü Fransız şarkıcı Aya Nakamura Fransa'da ırkçı saldırıların hedefi oldu

Fransa'da devlet kurumlarına "benzeri görülmemiş yoğunlukta" siber saldırı

Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 kotası aldı

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti
Macron, "ölmeye yardım" diye nitelediği yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini açıkladı

Macron, "ölmeye yardım" diye nitelediği yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini açıkladı
Paris'te 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı

Paris'te 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet