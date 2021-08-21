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Dünya

Malezya'nın yeni Başbakanı Yakub yemin ederek görevine başladı

Malezya'nın 9. Başbakanı olarak atanan İsmail Sabri Yakub, yemin ederek görevine başladı.

Emel Öz   | 21.08.2021
Malezya'nın yeni Başbakanı Yakub yemin ederek görevine başladı

Ankara

The Straits Times'daki habere göre, ülkenin yeni Başbakanı 61 yaşındaki İsmail Sabri, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın huzurunda Kuala Lumpur'daki Kraliyet Sarayı Istana Negara'da düzenlenen törende yemin etti.

İsmail Sabri Yakub, ülkenin 9. Başbakanı olarak görevine başladı.

Istana Negara'dan dün yapılan açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın, İsmail Sabri'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadığı duyurulmuştu.

İsmail Yakub, Malezya'da eylülde yapılacak güven oylamasında çoğunluğu sağlayamayacağını öngördüğü için başbakanlıktan istifa eden Muhyiddin Yasin'in yerine atanmıştı.

İsmail Sabri Yakub kimdir?

Siyasi kariyerine 2004'te Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinden milletvekili seçilerek başlayan İsmail Sabri Yakub, eski Başbakan Necip Rezak döneminde sırasıyla Gençlik ve Spor, İç Ticaret, Tarım, Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı yaptı.

61 yaşındaki İsmail Sabri, Muhyiddin'in başbakanlığında Savunma Bakanı olarak kabineye girdi ve 7 Temmuz'da Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının salgınla mücadelede etkili olmasıyla İsmail Sabri'nin adı öne çıktı.

Malay milliyetçiliğini savunan İsmail Sabri, bundan önce ülkedeki Malayların, diğer etnik gruplar karşısında ekonomik üstünlük sağlaması gerektiğine yönelik söylemleri nedeniyle tepki çekmişti.

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