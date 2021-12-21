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Dünya

Malezya'daki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Şeyma Uzundere   | 21.12.2021
Malezya'daki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti

Ankara

BBC'nin haberine göre, Malezya'da 17 Aralık Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası başkent Kuala Lumpur'un bir kısmı sular altında kaldı.

Çoğu Pahang eyaletinden yaklaşık 51 bin kişi tahliye edildi. Selin etkilediği bölgelerde 14 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan hükümet, yağışlar öncesi gerekli uyarıları yapmamakla eleştirildi.

Dün, 7'si Malezya'nın Selangor eyaletinde olmak üzere 11 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.

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