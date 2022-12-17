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Dünya

Malezya'da toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Malezya'da bir kamp alanında dün meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 10 kişiden hala haber alınamıyor.

Büşra Selvi Öğütcen   | 17.12.2022
Malezya'da toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi

Batang Kali

Yetkililer, başkent Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinde bulunan Batang Kali'deki kamp alanında toprak kayması meydana geldiğini açıkladı.

Toprak kaymasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, aralarında bir anne ile bebeğinin de olduğu 7 cesede daha ulaşıldığını söyleyen yetkililer, ölü sayısının 23'e yükseldiğini ifade etti.

Yetkililer, haber alınamayan 10 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.

Selangorlu yetkililer, hayatını kaybedenlerin 6'sının çocuk olduğunu ifade etti.

Bu arada, kamp alanının ruhsatsız olarak çalıştırıldığı öğrenildi.

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