Dolar
38.74
Euro
43.48
Altın
3,186.56
ETH/USDT
2,584.80
BTC/USDT
103,376.00
BIST 100
9,702.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin, Rusya ve Malezya’nın enerjide ortak projeler geliştirebileceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya ile doğal gaz ve petrolün yanı sıra barışçıl nükleer enerjide ortak projeler geliştirebileceklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Putin, Rusya ve Malezya’nın enerjide ortak projeler geliştirebileceğini söyledi

Moskova

Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malezya ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3,2 milyar dolara ulaştığını anlatan Putin, “Rus şirketleri, Malezya’ya helal standardına uygun olanlar da dahil yüksek kalite et ve süt ürünleri ihracatını artırmak istiyor.” dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Putin, Malezya ile işbirliğinde enerjinin kilit rol oynadığına işaret ederek, “Malezya şirketi Petronas, Rosneft'in hissedarı konumunda ve Gazprom da bu şirketle ortaklık geliştiriyor. Ülkemiz Malezya pazarına önemli miktarda petrol ürünü ve kömür tedarik ediyor. Doğal gaz sektöründe de ortak projeler ve barışçıl atom enerjisinde işbirliğini geliştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim ise Putin’i ekimde düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine davet ederek, Rus hava yolu şirketi Aeroflot’un Malezya’ya doğrudan uçuşlar başlatması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı
Muş'ta evlatlarına kavuşmak için eylem yapan aileler "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun
Türkiye, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda barışın tesisine öncelik verecek
YTB Başkanı Eren, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti

Benzer haberler

Putin, Rusya ve Malezya’nın enerjide ortak projeler geliştirebileceğini söyledi

Putin, Rusya ve Malezya’nın enerjide ortak projeler geliştirebileceğini söyledi

Ukraynalılar, Türkiye'nin arabulucu rolüne güveniyor

Kanada Başbakanı Carney, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerini "önemli" buluyor

Kremlin: Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek

Kremlin: Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek
Milli savaş gemileri ve İHA'lar Malezya'da sergilenecek

Milli savaş gemileri ve İHA'lar Malezya'da sergilenecek
AB ülkeleri Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinde uzlaştı

AB ülkeleri Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketinde uzlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet