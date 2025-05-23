Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
İstanbul
Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.
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İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu, belden aşağısı göçük altında kalan işçi kurtarıldı.
Bilinci açık şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.