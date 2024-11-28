Dolar
34.61
Euro
36.62
Altın
2,646.68
ETH/USDT
3,630.20
BTC/USDT
95,440.00
BIST 100
9,615.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Malezya'da sel ve heyelanlardan etkilenen 51 binden fazla kişi tahliye edildi

Malezya'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 51 binden fazla kişi "güvenli bölgelere" nakledildi.

Sercan İrkin  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Malezya'da sel ve heyelanlardan etkilenen 51 binden fazla kişi tahliye edildi

İstanbul

Bernama haber ajansına göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar başta Kelantan eyaleti olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Malezya'daki demir yolu operatörü KTMB, sel ve heyelanların tren seferlerinin aksamasına yol açtığını belirtirken, yetkililer, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ülke genelinde 51 bin 305 kişinin güvenli yardım merkezlere nakledildiğini edildiği bildirdi.

Terengganu Eyaleti Eğitim Departmanı Yöneticisi Jelani Sulong de, bölgedeki 18 okulun seller nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Sulong, yağışların etkili olduğu 6 bölgedeki 41 okulun da tahliye edilenlerin barınması için güvenli yardım merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Papa Franciscus gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etme isteğini tekrar dile getirdi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
MSB'den, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Zorunlu e-Tebligat sistemi ile 147 bin 316 ağaç kesilmekten kurtarılarak 8 bin 666 ton kağıt tasarruf edildi
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Malezya'da sel ve heyelanlardan etkilenen 51 binden fazla kişi tahliye edildi

Malezya'da sel ve heyelanlardan etkilenen 51 binden fazla kişi tahliye edildi

İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2,2 milyar avroluk yeni yardım paketi açıkladı

Gazze'de İsrail saldırılarından kaçarak sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını deniz suyu bastı

Jandarmanın kadavra arama köpekleri, bulunması en zor cesetleri hassas burunlarıyla tespit ediyor

Jandarmanın kadavra arama köpekleri, bulunması en zor cesetleri hassas burunlarıyla tespit ediyor
Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

Karabük-Zonguldak kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı
Galler'de şiddetli Bert Fırtınası nedeniyle evler ve yollar sular altında kaldı

Galler'de şiddetli Bert Fırtınası nedeniyle evler ve yollar sular altında kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet