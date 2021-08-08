Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,763.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi

Malezya'da hükümet, salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.08.2021
Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi

Kuala Lumpur

Ulusa seslenen Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlara sağlanacak kolaylıklara dair detayları açıkladı.

Muhyiddin, bu kapsamda, ülke genelinde aşılarını tamamlayanların cami, mescit ve diğer ibadethanelere giriş yapabileceğini, aile ziyaretleri için eyaletler arası seyahatte bulunabileceğini bildirdi.

Yurt dışında aşısını yaptıran Malezya vatandaşı ve oturum izni bulunan yabancı uyrukluların da ülkeye girişinin kolaylaşacağını belirten Muhyiddin, "İki doz aşı yaptıranlar, sertifikalarını göstermeleri durumunda otel karantinasına alınmayacak ve 14 gün ev karantinasında kalmaları mümkün olacaktır." dedi.

Muhyiddin, günlük vaka sayılarında kayda değer azalma görülüp Ulusal Toparlanma Planı'nda (NRP) ikinci aşamaya geçen eyaletlerde restoran ile kafelerde yemek yeme ve benzeri toplu etkinliklerin serbest olacağını ifade etti.

Söz konusu hafiflemelerin, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Penang ve Sabah eyaletlerinde geçerli olacağını hatırlatan Muhyiddin, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde toplu etkinlik yasaklarının süreceğini vurguladı.

Şimdiye kadar 1 milyon 262 bin 540 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 749'u buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 542 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

Benzer haberler

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 542 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 542 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi