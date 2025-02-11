Malezya Başbakanı Enver: Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda
Ankara
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuala Lumpur’da düzenlediği ortak basın toplantısında "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız" dedi.
Malezya Başbakanı Enver "Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" diye konuştu.
Enver İbrahim şöyle devam etti:
"Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN ülkelerini bu noktada (Gazze'nin yeniden inşası) seferber edeceğimizden emin olabilirsiniz.
(Gazze'deki ateşkesin ilerletilmesi) İsrail'in agresif ve yayılmacı politikaları devam ediyor. Sömürgeci çekilmemişken ilerleme nasıl sağlanabilir?"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.