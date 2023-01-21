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Dünya

Mahmud Abbas, Filistin davasının desteklenmesinde Türkiye'nin rolünün önemini vurguladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin Filistin davasını çeşitli alanlarda desteklemedeki rolünün önemli olduğunu belirtti.

Mehmet Nuri Uçar   | 21.01.2023
Mahmud Abbas, Filistin davasının desteklenmesinde Türkiye'nin rolünün önemini vurguladı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, Abbas, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer eşliğinde Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına her alanda verdikleri destek, tüm uluslararası forumlarda Filistin Devleti'nin yanında yer almaları, İslami kutsalları koruyup desteklemeleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Abbas, Türkiye'nin Filistin davasını çeşitli alanlarda desteklemedeki rolünün önemine vurgu yaptı.

Türk heyeti ise Türk-Filistin ilişkilerini güçlendirmenin önemi, iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirme ihtiyacı ve Filistin Anayasa Mahkemesindeki mevkidaşlarıyla işbirliği isteğini teyit etti.

Haberde heyetin, "Filistin, Türk halkı nezdinde müstesna bir konuma sahiptir. Filistin halkıyla dayanışmamızı ve Filistin davasına desteğimizi her şekilde ve her platformda sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Filistin'de temaslarda bulunan AYM Başkanı Arslan ziyareti kapsamında, Filistinli mevkidaşı Muhammed Hac Kasım ile iki ülkenin Anayasa Mahkemeleri arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat muhtırası protokolüne imza atmıştı.

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