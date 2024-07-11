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Dünya

Macron'un "yeni hükümetin hemen kurulamayacağı" mesajına soldan "demokratik darbe" tepkisi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un mecliste istikrarlı çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağı yönündeki mesajına tepki gösteren solcu LFI Partisi Grup Başkanvekili Panot, bunun "demokratik darbe" girişimi olduğunu söyledi.

Şeyma Uzundere  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Macron'un "yeni hükümetin hemen kurulamayacağı" mesajına soldan "demokratik darbe" tepkisi

Ankara

Fransa'da Ulusal Meclis'te solcuların en fazla sandalye sayısına ulaştığı erken genel seçimin ardından koalisyon müzakereleri sürerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mecliste istikrarlı çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağı yönündeki mesajına tepki gösteren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, bunun "demokratik darbe" girişimi olduğunu söyledi.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan ve 4 partinin oluşturduğu solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının en fazla milletvekili çıkardığı erken genel seçimde, hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle siyasi cepheler arası koalisyon görüşmeleri sürüyor.

Seçim sessizliğini bozan Macron'un dün basına yansıyan mektubunda, erken genel seçimde kazanan olmadığını vurgulaması ve "Cumhuriyet yanlısı istikrarlı çoğunluk oluşana kadar başbakanı atamayacağını" bildirmesi tepkiyle karşılandı.

Macron'un açıklamalarına en sert tepkilerden biri, seçimin galibi Yeni Halk Cephesinin en büyük partisi LFI'nin Meclis Grup Başkanvekili'nden geldi.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, France Info'ya yaptığı açıklamada, Macron’un seçimi "kimsenin kazanmadığı" yönündeki açıklamalarıyla iktidarı "tekeline" almaya çalıştığını belirtti. Bu durumdan endişe duyduğunu dile getiren Panot, Macron'un "demokratik darbe" anlamına gelen bu girişimini kınadı.

Macron, dün Fransızlara hitap ettiği mektubunda, erken genel seçimlerde kazanan olmadığını vurgulayarak, Cumhuriyet yanlısı siyasi oluşumları mecliste istikrarlı ve kapsayıcı bir çoğunluk oluşturmaya çağırmıştı.

30 Haziran-7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimde, 178 sandalye ile en fazla milletvekili çıkaran Yeni Halk Cephesi yarışı birinci sırada tamamlamıştı.

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