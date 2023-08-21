Dolar
27.17
Euro
29.59
Altın
1,889.30
ETH/USDT
1,668.80
BTC/USDT
26,029.00
BIST 100
7,767.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron'un Avrupa ve Türkiye danışmanı Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı İsabelle Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlayacak.

Alaattin Doğru  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Macron'un Avrupa ve Türkiye danışmanı Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı

Ankara

2011-2013 yıllarında Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde görev yapan ve iyi derecede Türkçe konuşan Dumont, Ankara’daki ilk görevinin ardından ülkesine dönerek Dışişleri Bakanlığında Rusya ve Doğu Avrupa alanlarında çalıştı.

Dumont, 2015 ve 2019'da sırasıyla Fransa'nın Ukrayna ve Rum kesimi büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra 2020'de de Elysee Sarayı'nda Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışman oldu.

Selefi Herve Magro'nun görevinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Macron tarafından Fransa'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan ve bu hafta Türkiye'de olması beklenen Dumont'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunduktan sonra göreve başlaması öngörülüyor.

Fransız basınına göre, 39 yaşında Fransa'nın en genç büyükelçisi olarak atanan Dumont, Türkiye'de görev yapacak ilk Fransız kadın büyükelçi olacak.

47 yaşındaki Dumont'un annesinin Fransızca öğretmeni ve babasının Türkiye üzerine uzmanlığı bulunan bir tarihçi olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 3 yıldır Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanlığını yapan ve Ankara-Paris hattında deneyimi bulunan Dumont'un yeni görevinin Türkiye-Fransa ilişkilerine olumlu yansıması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek
ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti
Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı
Antalya'da yüksek nem bunalttı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kabul etti

Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı yapıldı

Macron'un Avrupa ve Türkiye danışmanı Dumont, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı

Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 7 günde söndürülebildi

Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 7 günde söndürülebildi
Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi inşallah memnun edecek adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi inşallah memnun edecek adımları atacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet