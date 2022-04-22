Dolar
14.75
Euro
15.93
Altın
1,941.78
ETH/USDT
2,960.80
BTC/USDT
39,890.00
BIST 100
2,528.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron: Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) veya Çin Devlet Başkanı (Şi Cinping) olacak." dedi.

Yusuf Özcan   | 22.04.2022
Macron: Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak

Paris

Macron, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söyledi.

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse, üçüncü dünya savaşının tercih edildiğini belirtti.

Macron, Ukrayna'nın, silah yardımı yapmamaları halinde Rusya'ya karşı direnemeyeceğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 990 bin 681'e çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı
Avrupa ülkelerinin çoğunda Kovid-19 tedbirleri neredeyse kalmadı
Şanghay’da kent içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Macron: Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak

Macron: Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye veya Çin olacak

Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor

Batman'da Eren Abluka-3, Diyarbakır'da Eren Abluka-4 Operasyonu başlatıldı

Bundesbank'tan ekonomik küçülme uyarısı

Bundesbank'tan ekonomik küçülme uyarısı
Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi

Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi
AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü