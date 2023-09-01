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Dünya

Macron, okullardaki abaya yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilerin abaya giyme yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini söyledi.

Esra Taşkın  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Macron, okullardaki abaya yasağına ilişkin taviz vermeyeceklerini belirtti

Paris

Macron, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir liseyi ziyaret etmek için gittiği Vaucluse vilayetinde, okullarda öğrencilerin abaya giymesinin yasaklanmasına ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Bu yasak konusunda "taviz vermeyeceklerini ve kararlı olduklarını" dile getiren Macron, bu kararlılığın sözde kalmayacağını, uygulamaya da geçirileceğini ifade etti.

Macron, abaya yasağı konusunun hassas olduğu lise ve orta okullarda müdür ve öğretmenleri desteklemek amacıyla ek özel personelin görevlendirileceğini duyurdu.

Emmanuel Macron, bu personelin öğrencilerle ve aileleriyle de diyalog kurabileceğini kaydederek, yasağa uymayanların olabileceğini ancak "okullar açıldığında hiçbir şekilde buna geçit vermeyeceklerini" söyledi.

Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı

Eğitim Bakanı Gabriel Attal'in, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, 28 Ağustos'ta ülkedeki okullarda giyilmesinin yasaklanacağı abaya ve benzeri uzun elbiseler için "politik bir saldırı aracı" olduğu yorumunu yapmıştı.

Muhalefet, Bakan Attal'ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda abaya giyilmesine getirdiği yasak kararını, Danıştay'a taşıyacaklarını bildirmişti.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, 4 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkek entarilerinin (kamis) de yasaklanacağını açıklamıştı.

Fransa'da abaya ve laiklik konusu

Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da kızların giydiği ve "abaya" diye adlandırılan uzun elbise, dini simge olarak değerlendiriliyor.

Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da 3 ortaokul öğrencisi, başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.

Danıştay ise 27 Kasım 1989'da öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simgeler taşımalarının laikliğe aykırı olmadığına karar verdi.

Başörtüsü meselesi, uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler, "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak, özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.

Fransa'da 2015'te uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki kızın okula alınmaması, ülkede gündem olmuştu.

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