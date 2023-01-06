Dolar
18.76
Euro
19.90
Altın
1,863.42
ETH/USDT
1,261.40
BTC/USDT
16,827.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda stantları gezdi
logo
Dünya

Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018'den bu yana Fransız sağlık sisteminde önemli eksikliklerin farkında olduğunu söyledi.

Alaattin Doğru   | 06.01.2023
Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti

Ankara

Macron, başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesindeki Corbeil-Essonnes'da Güney Fransa Hastane Merkezi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek Fransa'nın sağlık sisteminin güncellenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugün aile doktoru olmayan 6 milyon vatandaşımız var. Yıl sonuna kadar kronik hastalığı olan 600 bin hasta tedavi için doktor arayışına girecek." diyen Macron, yeni hasta kabul eden ve kalıcı olarak hastalarını takip eden hekimlere yaptıkları ödeme miktarını artıracaklarını söyledi.

Macron, hastanelerdeki çalışma süresi planlamasını yeniden düzenleyeceklerini ve hazirana kadar mevcut sağlık sistemini güncelleyeceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının 35 saatten fazla çalışmama konusundaki katı tutumu eleştiren Fransız Cumhurbaşkanı, hastanelerde fazla mesainin gerekliliğine işaret etti.

Macron, 2018'den beri sağlık sisteminde önemli eksiklikler bulunduğunu, fazla çalışma saatleri nedeniyle sağlık çalışanlarının yaşadığı endişe ve yıpranmışlığın farkında olduğunu belirterek bu krizle başa çıkmak için çabaladıklarını dile getirdi.

"Ülkedeki doktorların yarısından fazlası 60 yaşın üstünde" diyen Macron, önemli bir kısmının emekliye ayrılacak olması nedeniyle doktor sayısının azalacağına işaret etti.

Fransa'nın sağlık sistemine 19 milyar avro yatırım yaptıklarını ve sağlık bütçesinin 3 yılda 50 milyar avroya yükseldiğini kaydeden Macron, önüne geçilmese, sağlık sisteminin gelecekte daha da kötüleşeceğini, önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Macron, sağlık kurumlarında randevularına gitmeyenleri eleştirerek bunun önüne geçmek için sağlık sigortasında düzenlemeye gideceklerini dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı

Benzer haberler

Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti

Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti

Fransa'da 2022 "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti

İngiltere'de sağlık sistemi ciddi tehdit altında

Paris'te pratisyen hekimler çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi

Paris'te pratisyen hekimler çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi
Fransa'da amoksisilin içeren ilaç sıkıntısının çözümü iki ayı bulabilir

Fransa'da amoksisilin içeren ilaç sıkıntısının çözümü iki ayı bulabilir
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin uzun olacağını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin uzun olacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet