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Dünya, Koronavirüs

Macaristan: Kovid-19 salgınında AB'den değil Türk Konseyi ve Çin'den yardım geldi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Macaristan'a, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) ülkelerinden ve Çin'den yardım geldiğini söyledi.

Mehmet Yılmaz   | 27.03.2020
Macaristan: Kovid-19 salgınında AB'den değil Türk Konseyi ve Çin'den yardım geldi

Budapeşte

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, salgına karşı alınan önlemlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Salgınla mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) yetersiz kaldığına dikkati çeken Orban, şöyle devam etti:

''Biz AB üyeleriyiz. Biz güçlü bir AB istiyoruz ama AB'nin zayıflıklarının olduğunu görmemiz lazım. Bu zayıflıklar özellikle bu salgın döneminde net şekilde görüldü. Komşularımızla ve Vişegrad Grubu Ülkeleriyle (V4: Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya) ayrıca görüşüyoruz ama şunu görmek gerekiyor ki yardım buralardan gelmiyor. Çin'den yardım aldık ve Macaristan'ın gözlemci üyesi olduğu Türk Konseyinden Macaristan'a yardım etmelerini istedik ve aldık da. Durum şu anda bu şekilde. Bundan bağımsız olarak hala AB üyesiyiz. Bu Batı ittifakının bir parçasıyız, burası bizim evimiz ve birbirimize yardım etmeliyiz ama görüyoruz ki içeriden yardım gelmiyor."

Macaristan'da sokağa çıkma kısıtlamaları

Orban ayrıca, salgın dolayısıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildiğini de duyurdu.

Alınan karar kapsamında vatandaşların sadece işe gitmek ya da temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabileceğini söyleyen Orban, kararın yarından itibaren başlayacağını ve 11 Nisan'a kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Orban, yaşlıları koruma amacıyla süpermarket, eczane ve temizlik ürünü satan yerlerde 09.00-12.00 arasında sadece 65 yaş ve üzeri kişilerin alışveriş yapabileceğini aktardı.

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