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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." dedi.

Mehmet Yılmaz   | 22.03.2021
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Budapeşte

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, katıldığı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." diye konuştu.

AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

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