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Dünya

Macaristan AB İşleri Bakan Yardımcısı Zsigmond: (Türkiye-Macaristan) Gelişmiş bir işbirliğine sahip olma niyetindeyiz

Macaristan Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakan Yardımcısı Barna Pal Zsigmond, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle Türkiye'yi elde ettiği başarılar için tebrik ederek, iki ülkenin daha da gelişmiş bir işbirliğine sahip olma niyetinde olduğunu söyledi.

Büşranur Koca  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Macaristan AB İşleri Bakan Yardımcısı Zsigmond: (Türkiye-Macaristan) Gelişmiş bir işbirliğine sahip olma niyetindeyiz

Ankara

Ankara'yı ziyaret eden Macaristan AB İşleri Bakan Yardımcısı ve Macar hükümet partisi Fidesz Milletvekili Zsigmond, AA muhabirine, Macaristan-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Zsigmond, Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye ile Macaristan'ın stratejik bir ilişkiye sahip olduğunu belirtti.

"Daha da yüksek düzeyde gelişmiş bir işbirliğine sahip olma niyetindeyiz." diyen Zsigmond, 18 Aralık'ta Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 6. Toplantısı'nın Budapeşte'de düzenleneceğini anımsattı.

Zsigmond, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Sayın Erdoğan'ı ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

"Türk boru hattı, Macaristan'ın ve bölgenin enerji güvenliğini garanti ediyor"

Türkiye'nin, ağustosta Macaristan'la imzaladığı doğal gaz ihracatı anlaşmasına değinen Zsigmond, "Bu anlaşmaya göre Macaristan, 275 milyon metreküp gaz satın alacak. Dolayısıyla Türk boru hattı, Macaristan'ın ve bölgenin enerji güvenliğini garanti ediyor diyebilirim." ifadesini kullandı.

Zsigmond, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) gözlemci üye ülke olmasına yönelik "Türk milletiyle pek çok ortak noktası olan bir millet olarak Teşkilatta bulunmaktan büyük onur duyuyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de TDT'ye gözlemci üye ülke olarak katılmasına değinen Zsigmond, ülke olarak klasik diplomasiye inandıklarının altını çizdi.

Zsigmond, "İnanıyoruz ki; bölgenin güvenliği ancak ilişkilerimizi karşılıklı saygıya dayandırırsak garanti altına alınabilir ve bir ülkenin, bir ulusun, bir bölgenin uzun vadeli istikrarı da ancak çok taraflı çözümlere ulaşılırsa, her tarafın kabul ettiği anlaşma çözüm olursa garanti altına alınabilir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Tahıl Anlaşması'nda oynadığı rolü çok takdir ediyoruz"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ateşkes ve barışa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Zsigmond, "Biz de Türkiye ile aynı pozisyondayız. Ancak Türkiye'nin iki taraf arasındaki arabuluculukta, özellikle de Tahıl Anlaşması'nda oynadığı rolü çok takdir ediyoruz." dedi.

Zsigmond, Türkiye'nin arabuluculuk konusunda oynadığı rolde büyük başarıya sahip olduğunu düşündüğünü belirterek, "Ayrıca Türkiye iki ülke için çözüm önerilerinde kilit bir oyuncu ve en kısa zamanda ateşkes ve barışa ulaşacağımızı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki yıl, ortak kültür yılı düzenleyeceğiz"

Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle Türkiye'yi elde ettiği başarılar için tebrik eden Zsigmond, Türk halkına hayranlığını ve saygısını sunduğunu söyledi.

Zsigmond, Macaristan'da pek çok kişinin Türk kültürüne hayranlık duyduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıl, iki ülke arasındaki diplomatik işbirliğinin 100. yılını kutlamak üzere ortak kültür yılı düzenleyeceğiz. Hem Türkiye'de hem de Macaristan'da çok sayıda etkinlik düzenleyeceğiz ve Macarların, Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

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