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Dünya

Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor

Rusya'nın saldırısı üzerine kendisini müdafaa etmek isteyen Ukraynalılara, Lviv'de molotof kokteylinin nasıl hazırlanacağı öğretiliyor.

Abdullah Tevge   | 10.03.2022
Lviv'de sivillere molotof kokteyli hazırlama eğitimi veriliyor

Lviv

Şehirdeki bir sinema salonunun çatı katında verilen eğitimde, teorik bilginin ardından molotof yapılışı tüm aşamalarıyla anlatıldı.

Eğitmen Andriy Porodko, Ukraynalıların kendilerini müdafaa edebilmeleri gerektiğini söyledi.

"Burada insanlara dövüş teknikleri ve silahları kullanmayı öğretiyoruz. Bugün de molotof kokteylinin nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Eğer savaş şehrimize gelirse ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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