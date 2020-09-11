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Dünya

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'dan Avusturya Başbakanı Kurz’a 'sığınmacı' suçlaması

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacı politikasının başarısız olmasının sorumlusu olarak Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u gösterdi.

Erbil Başay   | 11.09.2020
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'dan Avusturya Başbakanı Kurz’a 'sığınmacı' suçlaması

Berlin

Asselborn, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Kurz’un 2018’de Avusturya’nın AB dönem başkanlığında Birleşmiş Milletlerin (BM) mülteci anlaşmasını reddettiğini anımsattı. 

Mart ayında Midilli Adası'ndaki Moria Kampı’nda ve diğer kamplardaki reşit olmayan çocukların AB’ye üye ülkelere dağıtılması için bir öneri getirdiğini belirten Asselborn, "Öneriyi getirdiğimde Avusturya’nın temsilcisi, gençleri kabul etmeyeceklerini, bunun yerine adaya konteynerler göndereceklerini söyledi. Yani tuvaletler. Avrupa, sığınmacı krizinde bir çıkış yolu bulamadığı sürece hasta olmaya devam edecek. Benim için bunun suçlusu Sebastian Kurz. Bu berbat durumdan ilk önce o sorumludur.” ifadelerini kullandı.

AB’nin şimdi harekete geçmemesi durumunda bundan sonra yapılacak bir şeyin kalmayacağını vurgulayan Asselborn, AB’nin, kapısının önündeki sığınmacılardan kendisini sorumlu tutması gerektiğini kaydetti.

Asselborn, AB'ye üye ülkelerin de dayanışma göstermeleri için AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

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