Dolar
34.38
Euro
36.53
Altın
2,598.56
ETH/USDT
3,260.20
BTC/USDT
87,901.00
BIST 100
9,226.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi

İsrail saldırıları altında olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Faruk Hanedar  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Beyrut

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.

Adraee paylaşımında, Hureyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek bir tahliye uyarısında bulundu.

İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Salı günü öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in, Şuf ilçesine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203’ü çocuk ve 644’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Samsun Çarşamba Havalimanı 10 ayda 1 milyon 229 bin 698 yolcuya hizmet verdi
Kamyonete yüklenirken kaçıp Van Gölü'ne giren dana kurtarıldı
Emine Erdoğan'dan COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine ilişkin paylaşım
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

Benzer haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Trump, İsrail'e eski Arkansas Valisi Huckabee'yi büyükelçi olarak atayacağını duyurdu

BM: Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor

Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini iddia etti

Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini iddia etti
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi
İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında 2 kişi öldü

İsrail'in kuzeyinde Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında 2 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet