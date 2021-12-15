Dolar
14.80
Euro
16.64
Altın
1,763.51
ETH/USDT
3,891.40
BTC/USDT
47,947.00
BIST 100
2,162.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı

Ekrem Biçeroğlu   | 15.12.2021
Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı

Lebanon

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Bahreyn'deki yasaklı muhalif hareket El-Vifak'ın Lübnanlılar dışındaki üyelerinin sınır dışı edilmesi talimatını verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan İçişleri Bakanı Mevlevi güvenlik güçlerine konuyla ilgili yazılı bir bildiri gönderdi.

Bildiride "El-Vifak üyelerinin sınır dışı edilmesi için tüm işlemlerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması" istendi.

Mevlevi gün içerisinde, Bahreynli mevkidaşı Raşid bin Abdullah Al Halife ile telefonda görüşerek, ülkesinin başta Körfez bölgesindekiler olmak üzere hiçbir Arap ülkesine karşı nefret ve düşmanlığın yayıldığı bir platform olmayacağını söyledi.

Lübnanlı Bakan görüşmede otel ve konferans salonlarında gerekli yasal ve idari onay olmaksızın siyasi nitelikte herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmesinin yasaklandığını belirtti.

Körfez medyasında yer alan haberlere göre, Bahreyn'deki yasaklı muhalif hareket El-Vifak mensupları, 11 Aralık'ta Beyrut'taki bir otelde basın toplantısı düzenlemiş ve bu toplantıda Manama yönetimine eleştiriler yöneltmişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı 12 Aralık'ta, olayın ardından yaptığı açıklamada, "düşman unsurların Beyrut'ta basın toplantısı düzenlemesi" nedeniyle Lübnan'a protesto notası verildiğini duyurmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Bahreyn'de "yasaklı" bir hareketin, ülkeye yönelik eleştirilerde bulunduğu basın toplantısına ilişkin soruşturma açılmasını istemişti.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler kısa süre önce de dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı hibe edecek
'Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir'
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı

Lübnan'dan Bahreyn'de yasaklı El-Vifak Hareketi mensuplarını sınır dışı etme kararı

Lübnan, Ürdün elektriği ve Mısır gazı için Dünya Bankasının desteğini bekliyor

Lübnan'da cenaze töreninde Hamas Hareketi üyesi 4 kişi silahlı saldırıda öldü

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkedeki seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkedeki seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi
Hamas: Lübnan'da Kovid-19 tedbir malzemeleri deposundaki patlama elektrik kaçağından

Hamas: Lübnan'da Kovid-19 tedbir malzemeleri deposundaki patlama elektrik kaçağından
Ekonomik krizdeki Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler zor durumda

Ekonomik krizdeki Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler zor durumda