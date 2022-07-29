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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
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Dünya

Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 2 yıl önceki büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun her an yıkılabileceğini ve oluşacak hava kirliliğine karşı çevrede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıtıldığını belirtti.

İdiris Okuduci   | 29.07.2022
Lübnan'daki liman patlamasının sembolü silo, her an yıkılabilir

Beyrut

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Ağustos 2020'de yaşanan büyük patlamada harabeye dönen ve yaklaşık bir aydır yanan tahıl silosunun son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Silonun kuzey kısmında yarılmalar oluştuğunu kaydeden Yasin, sivil savunma ve kızıl haç ekiplerinin olası bir yıkıma karşı teyakkuzda bulunduğunu söyledi.

Tahıl silosunun yıkılması halinde çevrede oluşacak hava kirliliğinden halkın etkilenmemesi için birtakım önlemler aldıklarını aktaran Yasin, limana yakın bölgede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıttıklarını bildirdi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü bir şekilde yıkılamadı ve harabe halinde bırakıldı.

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