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Dünya

Lübnan'daki Azerbaycan Konsolosu 3 yıldır Kurbanlarını Türkmen köylerinde keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Lübnan'ın kuzeyindeki iki Türkmen köyünde ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştıran Azerbaycanlı diplomat, Kavayşra köyündeki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nı da ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Turgut Alp Boyraz   | 11.07.2022
Lübnan'daki Azerbaycan Konsolosu 3 yıldır Kurbanlarını Türkmen köylerinde keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Akkar

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğindeki Konsolosu Şahin Penahov, üç yıldır kurbanlarını Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar şehrine bağlı Türkmen köylerinde keserek kendi eliyle ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Azerbaycanlı diplomat Penhanov, geçen iki Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen köylerinden Kavaşra ve Aydamon'da birer büyükbaş kurban kesti.

Ev ev gezerek kurbanları kendi eliyle bu köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtan Penahov'a halk da davul zurna ve Azerbaycan bayraklarıyla eşlik etti. Arap atına binerek elinde bir Azerbaycan bayrağı dalgalandıran Türkmen bir genç de dağıtım boyunca Penhanov'la birlikte sokakları dolaştı.

15 Temmuz ve Karabağ şehitleri için dua

Kavayşra köyündeki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nı da ziyaret eden Penahov, Karabağ Savaşı'nı anlatan Arapça hazırlanmış bilgilendirme broşürleri dağıttı. Anıtı ziyareti esnasında köydeki Türkmenler ve Penhanov, 15 Temmuz ve Karabağ şehitleri için birlikte dua etti.

AA muhabiribe konuşan Penhanov, buradaki soydaşları olan Türkmenlerin kederlerinde de sevinçlerinde de kendilerine eşlik ettiğini, bu nedenle de kendisinin bayramda onlarla birlikte olmayı ve kurbanlarını buralarda keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı tercih ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın ayrım yapmadan tüm Lübnan'ın yanında olduğunun altını çizen Penhanov, "Biz Lübnanlıları seviyoruz. Lübnanlılara hep destek olduk. Beyrut Limanı patlamasında da devlet olarak Lübnanlılara bir milyon dolar yardımda bulunduk. Bundan sonra da Lübnan'a destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Resmi bir istatistik bulunmasa da Lübnanlı Türkmenlerin sayısının 50 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

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