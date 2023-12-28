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Dünya

Lübnan'da teleferikte mahsur kalan 19 kişi saatler sonra kurtarıldı

Teleferiktekiler iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildi.

İdiris Okuduci  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Lübnan'da teleferikte mahsur kalan 19 kişi saatler sonra kurtarıldı

Beyrut

Lübnan'ın Cunye kentinde arıza nedeniyle metrelerce yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 19 kişi, saatler süren operasyonun sonunda kurtarıldı.

Lübnan Sivil Savunma Dairesinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çoğunlukla turistlerin kullandığı Cunye kentinden Harisa Dağı'na çıkan teleferiğin arıza nedeniyle durduğu belirtildi.

Çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin saatlerce havada teleferik kabinleri içinde mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin büyük uğraşı neticesinde kabindeki kişilerin iplere bağlanarak 70 metreyi bulan yükseklikten yere indirildikleri ifade edildi.

Başkent Beyrut'un kuzeyindeki sahil kenti Cunye'nin hemen yanında yer alan Harisa Dağı ve Meryem Ana Kilisesi, turistlerin uğrak noktaları arasında. Kıyıdan metlerce yükseklikteki dağa ve kiliseye teleferik bağlantısı bulunuyor.

Lübnan'da 2019'dan bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet 2021'den beri halka günlük sadece 4 saat elektrik verebiliyor.

Bu nedenle ülke genelinde birçok turistik işletmede sık sık arızalar ve elektrik kesintileri yaşanıyor, hatta hizmet dışı kalabiliyor.

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