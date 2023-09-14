Lübnan'da Filistin kampındaki çatışmalarda bir haftada 15 kişi öldü, 150 kişi yaralandı
Lübnan'da Filistinlilerin yaşadığı en büyük mülteci kampı Ayn el-Helva'da 7 Eylül'den bu yana yaşanan çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyindeki Ayn el-Helva Kampı'nda Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında 11 Eylül'de sağlanan ateşkese rağmen çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.
Kampta, 7-14 Eylül arasındaki kanlı çatışmalarda 15 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ayn el-Helva'daki çatışmaların durması için yürütülen tüm girişimler ve sağlanan ateşkesin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.
Filistin Ortak Eylem Komitesi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin çağrısı üzerine 11 Eylül'de Ayn el-Helva'daki taraflar arasında ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.
Ateşkesin en önemli şartı Filistin Ulusal Güvenlik Komutanı Ebu Eşref el-Armuşi ve arkadaşları ile Müslüman Gençlik Birliği üyesi Abdurrahman Ferhud'u öldürenlerin Lübnan yargısına teslim edilmesiydi.
Ayn el-Helva'daki çatışmalar
Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi yaşamını yitirmiş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı. Kanlı çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.
Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.
Ayn el-Helva Kampı'nda bir aylık sakinliğin ardından 7 Eylül'de yeniden çatışmalar başlamıştı.
Lübnan'daki 12 Filistin mülteci kampının en büyüğü olan Ayn el-Helva'da 55 bine yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor.
Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.
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