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Lübnan: Suriye bayraklı tahıl yüklü geminin limanımıza demirlemesinden dolayı uyarı aldık

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, tahıl taşıyan Suriyeli bayraklı geminin Lübnan'a gelmesinden dolayı bazı Batı ülkelerinden tepkiler aldıklarını belirtti.

İdiris Okuduci   | 29.07.2022
Lübnan: Suriye bayraklı tahıl yüklü geminin limanımıza demirlemesinden dolayı uyarı aldık Fotoğraf: Ahmad Said/AA

Beyrut

Buhabib, Ukrayna'ya ait "çalıntı tahıl" taşıdığı iddia edilen geminin Trablusşam Limanı'na demirlemesi üzerine Lübnan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Lübnanlı Bakan, "Lübnan, bazı Batı ülkelerinden, Suriye bayraklı, buğday ve arpa taşıyan bir geminin Trablusşam Limanı'na demir atmasından dolayı protesto ve uyarılar aldı." ifadelerini kullandı.

Gemiye ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Buhabib, Lübnan'ın yükün kaynağının neresi olduğunu henüz saptayamadığını, gemi hakkında kararı daha sonra vereceğini kaydetti.

Buhabib, uyarı aldıkları Batı ülkelerinin hangileri olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam "Annahar" gazetesine yaptığı açıklamada, geminin Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıdığını söylemiş, Gümrük ve Tarım Bakanlıklarının olayı takip ettiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki göstermişti.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği" uyarısında bulunulmuştu.

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