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Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 22 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı bildirildi.

Wassim Samih Seifeddine, Ömer Erdem  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 141’e, yaralananların sayısının da 10 bin 99’a yükseldiği kaydedildi.


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