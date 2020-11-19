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Dünya

Lübnan ordusu: Beyrut Limanı'ndaki tehlikeli maddelerin imhası için Alman firmayla anlaşıldı

Beyrut Limanı'ndaki tehlikeli madde içeren 52 konteynerin güvenli şekilde imha edilmesini Alman firması yapacak.

Wassim Samih Seifeddine,Said İbicioğlu   | 19.11.2020
Lübnan ordusu: Beyrut Limanı'ndaki tehlikeli maddelerin imhası için Alman firmayla anlaşıldı

Lebanon

Lübnan ordusu, Beyrut Limanı'ndaki tehlikeli madde içeren 52 konteynerin güvenli şekilde imha edilmesi için bir Alman firması ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki 52 konteynerde bulunan tehlikeli maddelerin imhası için Lübnan Ordu Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü ve Liman İdaresi ile Alman Combi Lift şirketi arasında anlaşma imzalandığı belirtildi.

Söz konusu maddelerin oluşturduğu tehlikeye güvenli, bilimsel ve uygun çözüm getirileceği ifade edilen açıklamada, anlaşmanın ne zaman imzalandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan'daki El-Ahbar gazetesi ise bir Alman şirketinin limanda tehlikeli madde içeren konteynerleri imha ettiğini ancak söz konusu şirketin herhangi bir Avrupa ülkesinde ruhsata sahip olmadığını yazdı.

Haberde, "Combi Lift isimli Alman şirketiyle 1,6 milyon dolara ek olarak 2 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Bu miktarlar henüz Lübnan'a ulaşmamış olan Avrupa hibe ve bağışlarından düşülecek." ifadelerine yer verildi.

Gazete ayrıca Alman şirketin, liman idaresine söz konusu maddeleri özel konteynerlere yükleyerek Lübnan topraklarının dışına taşıma ve imha etme teklifinde bulunduğunu aktardı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Lübnan yargısı 14 Kasım'da, patlamayla ilgili olarak 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

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