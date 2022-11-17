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Dünya

Lübnan Meclisi yeni cumhurbaşkanını 6. oturumunda da seçemedi

Lübnan’da 14. cumhurbaşkanını seçmek için Mecliste düzenlenen 6'ncı oturumda hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

İdiris Okuduci   | 17.11.2022
Lübnan Meclisi yeni cumhurbaşkanını 6. oturumunda da seçemedi

Beyrut

Lübnan Meclisinde, 31 Ekim’de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 112’si katıldı.

Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 43, İsam Halife 7, Ziyad Barud 3, Süleyman Franciye 1 oy alırken, 58 geçersiz oy kullanıldı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, oturumdan sonra yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 7. oturumunun 24 Kasım’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül’de yapmış daha sonra yapılan 5 oturumda da adaylardan kimse seçilmek için yeterli oyu alamamıştı.

Adayların cumhurbaşkanı seçilebilmesi için Meclisteki oyların 3'te 2'sini alması gerekiyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

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