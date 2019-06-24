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Dünya

Lübnan Meclis Başkanı Berri: Lübnanlılar Filistin'i satmak isteyenlerin ortağı olmayacak

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Lübnanlıların Filistin'i satanlardan olmayacağını söyledi.

Wassim Samih Seifeddine,Hacer Başer   | 24.06.2019
Lübnan Meclis Başkanı Berri: Lübnanlılar Filistin'i satmak isteyenlerin ortağı olmayacak

Beyrut

Beyaz Saray'ın internet sitesinde önceki gün, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinin yayınlanmasının ardından Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

"Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak." ifadeleri kullanılan açıklamada, ekonomik olarak zor bir durumda olan Lübnan'ı milyar dolarlarla aldatabileceğini sananların yanıldığı kaydedildi.

"Filistin davası "Arapların maddi olanakları" silahıyla vurulmak isteniyor"

Arap coğrafyasının Filistin meselesinin infazında kullanılmasına izin verilmemesinin istendiği açıklamada, Filistin davasının, her zaman olduğu gibi "Arapların maddi olanakları" silahıyla vurulmak istendiği aktarıldı.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinde, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu öngörülmüştü.

Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan geliştirme projeleri hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı planda, Filistin halkının başkent olarak gördüğü Doğu Kudüs'e hiç değinilmemişti.


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