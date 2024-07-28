Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,273.10
BTC/USDT
68,156.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında konuştu. Süre: 07' 04'' -VTR-
logo
Dünya

Lübnan, Mecdel Şems'teki saldırı için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu

Lübnan Dışişleri Bakanı, Dürzi kenti Mecdel Şems'teki saldırının başka bir örgüt, İsrail veya Hizbullah'ın hatası sonucu yaşanmış olabileceğini söyledi.

İdiris Okuduci  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Lübnan, Mecdel Şems'teki saldırı için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu

Beyrut

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in işgali altındaki Dürzi Mecdel Şems kentine yönelik ölümcül saldırının failinin ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Buhabib'in İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems kentinde dün gerçekleşen saldırı ve İsrail'in misilleme tehditlerine ilişkin çeşitli medya organlarına verdiği demeçler, Lübnan resmi haber ajansı tarafından paylaşıldı.

Lübnan hükümetinin dünyanın neresinde olursa olsun, Gazze Şeridi, Lübnan ve İsrail'de sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı kınadığını hatırlatan Buhabib, sınır hattında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda Hizbullah'ın sivillere ait yerleri değil sadece askeri hedefleri vurduğunu söyledi.

Buhabib, Mecdel Şems saldırısının nasıl gerçekleştirildiği ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gözetiminde üçlü komisyon oluşturulması veya uluslararası bir kurum tarafından soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Dürzi kenti Mecdel Şems'teki saldırının başka bir örgüt ya da İsrail veya Hizbullah'ın hatası sonucu yaşanmış olabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halatla indirilen su deposu, arkadaşıyla sohbet eden kişinin üstüne düştü
Silivri'de trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi
Adana'da beline ip bağladığı oğlunu elektrikli bisikletin arkasında koşturan kişi yakalandı
Beykoz'da asker uğurlama konvoyuyla trafik akışını engelleyen sürücüler yakalandı
İstanbul'da Gazze'ye destek mitingi yapıldı

Benzer haberler

Lübnan, Mecdel Şems'teki saldırı için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu

Lübnan, Mecdel Şems'teki saldırı için uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu

Fransa Olimpiyat Organizasyon Komitesinden, İsrail'i protesto eden taraftarlara soruşturma

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var

Hamas lideri Heniyye, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için gösteri çağrısında bulundu

Hamas lideri Heniyye, 3 Ağustos'ta Filistin halkına destek için gösteri çağrısında bulundu
Lübnan'a ait hava yolları Beyrut'a yapılacak bazı uçak seferlerini sabaha kadar erteledi

Lübnan'a ait hava yolları Beyrut'a yapılacak bazı uçak seferlerini sabaha kadar erteledi
Olimpiyatlardaki futbol maçında İsrail'i protesto için "Soykırım Olimpiyatları" pankartı açıldı

Olimpiyatlardaki futbol maçında İsrail'i protesto için "Soykırım Olimpiyatları" pankartı açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet