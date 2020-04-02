Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, virüse yakalananların sayısı Lübnan'da 494'e, Kuveyt'te 342'ye, Bahreyn'de 635'e çıktı.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 16'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 15 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 494'e ulaştığı kaydedildi.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 kişide daha koronavürüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 342'ye çıktığını ifade etti.
Virüse yakalananlardan 15 kişinin yoğun bakımda, 5'inin durumunun ise kritik olduğunu aktaran Sened, şimdiye kadar Kovid-19 teşhisi konulan toplam 81 kişinin iyileştiğini söyledi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 66 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 635'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 341 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.