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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines, Beyrut'a yapılacak bazı uçak seferlerini ikinci kez erteledi

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), 5 uçak seferinin mevcut riskler nedeniyle yarın sabaha ertelendiğini duyurdu.

İdiris Okuduci  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines, Beyrut'a yapılacak bazı uçak seferlerini ikinci kez erteledi

Beyrut

MEA internet sitesinden yaptığı duyuruda, ikinci defa Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelecek olan uçak seferleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, MEA'ya ait ve Lübnan'a akşam-gece gelecek olan 5 uçak seferinin ertelendiği, uçuşların yarın sabah gerçekleştirileceği belirtildi.

Uçak seferlerinde meydana gelen ertelemenin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı kaydedildi.

Seferleri ertelenen uçakların destinasyonlarının ise "Dubai-Beyrut, Londra-Beyrut, Doha-Beyrut, Kuveyt-Beyrut ve Cidde-Beyrut" olduğu aktarıldı.

MEA, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.



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