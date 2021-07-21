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Dünya

Lübnan Enerji Bakanlığı stokların tükenmesinin ardından mazot dağıtımının durdurulacağını duyurdu

Lübnan Enerji Bakanlığı, tesislerindeki stokun tükenmesinin ardından acil durum ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları dışında mazot dağıtımının durdurulacağını duyurdu.

Safiye Karabacak   | 21.07.2021
Lübnan Enerji Bakanlığı stokların tükenmesinin ardından mazot dağıtımının durdurulacağını duyurdu

Lübnan

Enerji Bakanlığına bağlı Petrol Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bayram nedeniyle Trablus ve Zahrani'deki petrol tesislerinin yerel pazara mazot temin ettiği belirtildi.

Açıklamada, yakıt tedarik edilen sektörler arasında; fırınlar, hastaneler, havalimanı dahil tüm kamu, su ve turizm kurumlarının yer aldığı kaydedildi.

Trablus ve Zahrani tesislerinden dağıtılan yakıt miktarının yaklaşık 14 milyon litre olduğu aktarılan açıklamada, ek ithalat için yeni kredi açılamaması nedeniyle stokların büyük bir kısmının tükendiği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin stratejik stokun korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, acil ve istisnai durumlar için çok sınırlı bir miktar korunarak, mazot dağıtımının durdurulacağı ifade edildi.

Mazot, hükümet tarafından sağlanan elektrik sıkıntısını gidermek için küçük jeneratörlerden enerji üretiminde kullanılıyor ancak ithalata tahsis edilen dövizin sağlanamaması ülkedeki mazot miktarını sınırlı hale getirdi.

İki ayı aşkın süredir Lübnan'da ithalat için yeterli döviz sağlanamaması nedeniyle hükümet tesislerinden elektrik üretimine tahsis edilen yakıtta ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Bu da günlük elektrik kesintilerinin yaklaşık 20 saate çıkmasına neden oluyor.

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