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Dünya

UNIFIL Misyonu Başkanlığı ve Komutanlığına İtalyan Tümgeneral Abagnara atandı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanlığı ve Komutanlığına İtalyan Tümgeneral Diodato Abagnara getirildi.

Ekrem Biçeroğlu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
UNIFIL Misyonu Başkanlığı ve Komutanlığına İtalyan Tümgeneral Abagnara atandı Fotoğraf: Mohamad Zanaty/AA

Beyrut

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, Abagnara, görev süresi sona eren İspanyol General Aroldo Lázaro'nun yerine atandı.

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Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da UNIFIL karargahında düzenlenen özel törenle görevi devralan Tümgeneral Abagnara, yaptığı konuşmada, Mavi Hat boyunca kalıcı istikrarın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Abagnara, UNIFIL'in karşı karşıya olduğu "gerçek zorluklara" da işaret ederek, UNIFIL’in "kritik bir dönüm noktasında" bulunduğunu vurguladı.

Tümgeneral Abagnara, daha önce 2018-2019 yıllarında UNIFIL Batı Sektör Komutanı olarak görev yapmıştı. Son olarak Lübnan Askeri Teknik Komitesi Başkanı ve Komutanı olarak görev alan Abagnara, burada Lübnan ordusuna çok uluslu desteğin koordinasyonunu yürütüyordu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la 19 Haziran'da yaptığı görüşmede, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması gerektiğini söylemişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

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