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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Suriye-Lübnan sınırında atışlara karşılık verme talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye-Lübnan sınırında yaşananların devam etmeyeceğinin altını çizerek, atışlara karşılık verilmesi için orduya talimat verdi.

Mahmut Geldi  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Suriye-Lübnan sınırında atışlara karşılık verme talimatı

Beyrut

Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ile Lübnan arasında dün akşam başlayan karşılıklı atışlara işaret etti.

"Doğu ve kuzeydoğu sınırında yaşananların devam etmesinin imkanı yok, bunun sürmesini de kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Avn, atışlara karşılık verilmesi yönünde orduya talimat verdiğini aktardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın dün Savunma Bakanlığı Medya Ofisine dayandırdığı haberde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları ve Suriyeli 3 askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamayla, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

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