Euro
10.03
Dolar
8.47
BIST 100
1,417.89
Altın
1,812.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan'ın uluslararası toplumun yardım ve desteğine ihtiyacı var

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz pençesindeki ülkesinin uluslararası toplumun her türlü yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Mahmut Geldi   | 04.08.2021
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan'ın uluslararası toplumun yardım ve desteğine ihtiyacı var

Beyrut

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamanın birinci yılı münasebetiyle Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve Fransa'nın ev sahipliğinde organize edilen Lübnan'a destek konferansı başladı.

Çevirim içi gerçekleştirilen konferansta, tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan için 350 milyon dolarlık yardım toplanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Avn, konferanstaki konuşmasında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmada sonuna kadar yargının yanında yer alacağını belirtti.

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen patlamanın arkasında bıraktığı yıkımın ekonomi, sağlık, eğitim ve toplumsal alanlara yansımalarının sürdüğünü dile getiren Avn, şunları kaydetti:

"Lübnan çok zor dönemlerden geçiyor. Görülmemiş yoksulluk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ilaç temininde ciddi aksamalar var. Bunların yanında Suriyeli mülteciler yükü var. Ayrıca etrafımıza uygulanan abluka da Lübnan'ı hayati menzilinden mahrum bırakıyor. Bu nedenle artık bölgesel veya büyük çözümleri bekleme imkanımız kalmadı."

Lübnan ekonomisinin can damarı sayılan Beyrut Limanı'nın tümüyle yeniden hizmete açılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Avn, "Şüphesiz öncelikli temel ihtiyaçların belirlenmesiyle, Lübnan'ın uluslararası toplumun her türlü yardım ve desteğine ihtiyacı var. Halkımızın özellikle insani, sosyal ve sağlık alanlarında yardıma çok ihtiyacı var." diye konuştu.

Avn, ülkesinin uzun süredir hükümet kurma konusunda siyasi çıkmaza girdiğini ancak bu konuda olumlu yeni bir sürecin başladığını aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Lübnan'a tahsis edeceği meblağın çöküşe karşı reformları hayata geçirmek için kullanılması gerektiğine işaret etti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Avn, son olarak 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilgili kurumları uyarılarını yineledi: Tam aşılanma, tüm varyantlara karşı korumada kilit önemde
ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu'ndan 'Kovid-19'dan hastanede yatanların yüzde 95'i aşısız' açıklaması
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor
Dünya genelinde 4 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan'ın uluslararası toplumun yardım ve desteğine ihtiyacı var

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Lübnan'ın uluslararası toplumun yardım ve desteğine ihtiyacı var

Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaralarını saramadı

Lübnanlılar birinci yılında Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kurbanlarını anıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı: Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım

Lübnan Cumhurbaşkanı: Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım
Lübnan Başbakanı Diyab: 4 Ağustos'ta birikmiş yolsuzluk depolarından biri infilak etti

Lübnan Başbakanı Diyab: 4 Ağustos'ta birikmiş yolsuzluk depolarından biri infilak etti
Beyrut patlamasının tanığı Lübnanlı foto muhabirleri: İç savaşta yaşamadığımız korkuyu hissettik

Beyrut patlamasının tanığı Lübnanlı foto muhabirleri: İç savaşta yaşamadığımız korkuyu hissettik