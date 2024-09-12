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Dünya

Lübnan Başbakanı'ndan ülkesine yönelik saldırılarını durdurması için "İsrail'e baskı yapılması" çağrısı

Lübnan Başbakanı Mikati, Beyrut'ta AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.

Yusuf Alioğlu, Esat Fırat  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Lübnan Başbakanı'ndan ülkesine yönelik saldırılarını durdurması için "İsrail'e baskı yapılması" çağrısı

Lebanon

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, Başbakan Mikati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i başkent Beyrut'ta kabul etti.

Mikati-Borrell görüşmesinde, İsrail'in güney Lübnan'a saldırıları, Lübnan'daki Suriyelilerin mevcut ve gelecekteki sorunları, Lübnan ile AB arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması ihtiyacı gibi konular ele alındı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına işaret eden Mikati, "Bu aşamada yapılması gereken, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarını durdurmak için uluslararası baskıyı yoğunlaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar 8 Ekim'den bu yana sürüyor.

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