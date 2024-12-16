Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin açılması talimatını verdi
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması talimatını verdiği bildirildi.
Beyrut
Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Mikati ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in görüştüğü belirtildi.
Görüşmede İsrail saldırılarının durdurulması için diplomatik çabaların yanı sıra Suriye'deki durumun ele alındığı aktarıldı.
Lübnan Başbakanı Mikati'nin bu görüşmede, "son olayların ardından kapanan Lübnan'ın Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılma talimatı verdiği" kaydedildi.