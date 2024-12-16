Dolar
34.94
Euro
36.77
Altın
2,654.49
ETH/USDT
3,989.20
BTC/USDT
107,031.00
BIST 100
9,997.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin açılması talimatını verdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılması talimatını verdiği bildirildi.

Muhammed Emin Canik  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin açılması talimatını verdi

Beyrut

Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Mikati ile Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İsrail saldırılarının durdurulması için diplomatik çabaların yanı sıra Suriye'deki durumun ele alındığı aktarıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin bu görüşmede, "son olayların ardından kapanan Lübnan'ın Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılma talimatı verdiği" kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Türkiye'ye geçti
AFAD ekipleri, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına başladı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan aleyhinde asılan pankarta ilişkin açıklama: Hukuk yoluyla gereğini yapacağız

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin açılması talimatını verdi

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkesinin Şam Büyükelçiliğinin açılması talimatını verdi

Suriye'nin Dera kentinde 12'den fazla toplu mezar bulunduğu bildirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: (Suriye) Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durmasına öncülük etmiştir

Rusya, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili nihai karar olmadığını duyurdu

Rusya, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili nihai karar olmadığını duyurdu
Financial Times: Esed, 2 yıl boyunca Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar kaçırdı

Financial Times: Esed, 2 yıl boyunca Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar kaçırdı
Suriye'ye dönüş projeksiyonu: Geçiş sürecinde Türkiye’nin etkisi

Suriye'ye dönüş projeksiyonu: Geçiş sürecinde Türkiye’nin etkisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet