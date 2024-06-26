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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnan'ın silahlı çatışma sahasına dönüşmemesi için her türlü çabayı gösteriyoruz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, hükümetin Lübnan'ın silahlı çatışma sahasına dönüşmemesi için çabaladığını söyledi.

Wassim Samih Seifeddine, Ömer Erdem  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnan'ın silahlı çatışma sahasına dönüşmemesi için her türlü çabayı gösteriyoruz Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

Mikati, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile başkent Beyrut’taki hükümet binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan Başbakanı, "Lübnan'ın silahlı çatışma sahasına dönüşmemesi için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

Mikati, ayrıca "İsrail'in yayılmacı emellerine son vermek için ilgili uluslararası kararların uygulanması ve böylece Lübnan'ın istikrarı ve çıkarlarının son derece karmaşık çatışmalara ve bitmeyen savaşlara bağlanmaması" çağrısında bulundu.

Kardinal Parolin de Vatikan'ın Filistin ve İsrail tarafının "silah diline son verebilecek barış önerilerini" kabul etmesini umduğunu söyledi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Tel Aviv'in Filistin halkına yardım ulaştırılması konusunda uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Kardinal Parolin, “istisnasız tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duyması" gerektiğini vurguladı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin, Vatikan'ın sivillerin ve sivil tesislerin askeri operasyonlardan korunması yönündeki çağrısını yineledi.

Başbakan Mikati’den önce Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile de görüşen Parolin, Berri’ye Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un en kısa sürede Lübnan'da bir cumhurbaşkanı seçilmesi arzusunu" iletti.

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