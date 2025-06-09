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Dünya

Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek protestoları gece boyunca sürdü

ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla 3 gündür süren protesto ve şiddet eylemleri dün gece de devam etti.

Islam Doğru  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek protestoları gece boyunca sürdü Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, kentin değişik bölgelerinde protestolar ve eylemler gece boyunca sürdü.

Maskeli protestocular şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerlerini ateşe verirken, olay yerinden geçen bazı araçlarla göstericiler arasında gerginlik yaşandığı video kayıtlarına yansıdı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), şehrin ana merkezini yasa dışı toplanma alanı ilan ederek, bugün erken saatlerde göstericilere protestoların gerçekleştiği Civic Center bölgesini terk etmeleri uyarısında bulundu.

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LAPD Polis Şefi Jim McDonnell, dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada şehirdeki şiddet seviyesini "iğrenç" olarak niteleyerek, dün gece bazı göstericilerin polislere molotofkokteyli ve ticari sınıf havai fişekle karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde bazı göstericilerin elinde Meksika bayrağı taşıması da dikkatlerden kaçmadı.

Vali Newsom'un gözaltına alınması çağrısı tartışması

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır sorumlusu Tom Homan, hafta sonu dile getirdiği, California Valisi Gavin Newsom'un gözaltına alınması yönündeki çağrısıyla ilgili bugün Fox News kanalına açıklama yaptı.

Homan, Newsom'un gözaltına alınmasıyla ilgili "herhangi bir tartışma yapılmadığını" savunarak, "İfade özgürlüğü hakkı çerçevesinde protesto yaparsınız ancak çizgiyi aşıp federal görevlilere saldırır, mülkü tahrip ederseniz bu suçtur ve Trump yönetimi buna müsamaha göstermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin hafta sonu kendisine Los Angeles’taki olaylarla ilgili Vali Newsom'un gözaltına alınıp alınamayacağıyla ilgili bir sorusuna Homan, "Kimse kanunların üstünde değildir, eğer çizgiyi aşar ve suça karışırsa tabii ki" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Homan cumartesi günü NBC'ye, Demokrat liderlere rağmen Los Angeles'ta göçmenlik karşıtı uygulamaların devam edeceğini, Newsom dahil, bu operasyonları engelleyen herkesin gözaltına alınabileceğini söylemişti.

Newsom da dün yaptığı açıklamada, Homan'a kendisini gözaltına alma konusunda meydan okumuştu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

California Valisi Gavin Newsom da MSNBC kanalına, Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getirmiş, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirmişti.

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirmişti.

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