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Dünya

Los Angeles'ta yangın bölgesinde "Çamur seli, toksik kül akıntısına yol açabilir" uyarısı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki yangın bölgesinde etkili olan yağmurun yol açtığı çamur selinin, toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Damla Delialioğlu, Aynur Şeyma Asan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Los Angeles'ta yangın bölgesinde "Çamur seli, toksik kül akıntısına yol açabilir" uyarısı

Ankara

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Joe Sirard, Los Angeles'taki yangın bölgesinde hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sirard, yangın bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun, yangın söndürme çalışmalarını olumlu etkilediğini ancak bazı bölgelerde çamur seline yol açtığını kaydetti.

Çamur selinin yangından kalan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısında bulunan Sirard, az miktardaki yağışın dahi çamur seli riskini artırdığını dile getirdi.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.

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