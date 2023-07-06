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Dünya

Londra'da otomobil ilkokul binasına çarptı, 7'si çocuk 9 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da otomobilin ilkokul binasına çarpması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Zuhal Demirci  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Londra'da otomobil ilkokul binasına çarptı, 7'si çocuk 9 kişi yaralandı

Londra

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Camp Yolu'nda otomobilin ilkokul binasına çarptığı ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.

Londra İtfaiyesi de bölgeye ekipler ve kurtarma araçlarının gönderildiğini, Londra Ambulans Servisi bir dizi acil müdahale ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.

7'si çocuk 9 kişinin yaralandığı olayın terörle bağlantılı olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Olayın yaşandığı ilkokulda kız çocukları eğitim görüyor.

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