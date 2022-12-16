Dolar
18.65
Euro
19.83
Altın
1,784.00
ETH/USDT
1,214.00
BTC/USDT
17,036.00
BIST 100
5,204.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediyor.
logo
Dünya

Londra'da konser salonuna girmeyen çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün "O2 Academy Brixton" adlı konser salonuna zorla girmeye çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Zuhal Demirci   | 16.12.2022
Londra'da konser salonuna girmeyen çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi

Londra

Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Londra'nın Brixton semtindeki konser salonunun girişinde meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan 8 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yaralılardan 4 kişinin durumunun ağır olduğu, ezilmeden kaynaklandığına inanılan yaralarının bulunduğu kaydedildi.

Diğer hafif yaralıların ise olay yerinde tedavi edildiği belirtilen açıklamada, 4 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan olayın araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kapsamlı polis araştırmasının yapılarak olay yerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini bildirildi.

Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı Asake'nin dün gece O2 Academy Brixton'da verdiği konserinin başlamasının ardından meydana gelen olay sonrası etkinlik iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi
Cuma hutbesinin konusu "kız çocuklarının evliliğe zorlanması" ve "çocuk istismarı" oldu
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin ortak bildiri
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti darbe girişimine ilişkin davada 12,5 yıl hapse çarptırıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün Türkiye'nin en büyük ve en güçlü markası Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'dır

Benzer haberler

İngiltere'de ulaşım sektörü çalışanlarının toplu grevi hayatı olumsuz etkiliyor

İngiltere'de ulaşım sektörü çalışanlarının toplu grevi hayatı olumsuz etkiliyor

Londra'da konser salonuna girmeyen çalışırken ezilen 4 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi

Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

ECB Başkanı Lagarde'dan "faizde önemli ölçüde artışa devam" mesajı

ECB Başkanı Lagarde'dan "faizde önemli ölçüde artışa devam" mesajı
İngiltere 2024'e kadar havalimanlarındaki güvenlik kurallarını değiştirecek

İngiltere 2024'e kadar havalimanlarındaki güvenlik kurallarını değiştirecek
İngiltere'de hemşirelerin tarihi grevi başladı

İngiltere'de hemşirelerin tarihi grevi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet