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Dünya

Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni renkli görüntülere sahne oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, her yıl düzenlenen geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni (LNYDP) binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Zuhal Demirci   | 01.01.2023
Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni renkli görüntülere sahne oldu

London, City of

Yeni yılın ilk günü Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, birçok ülkeden dansçı, müzisyen, akrobat ve performans sanatçısı katıldı.

 

Renkli gösterileri sahne olan kortejde ayrıca, farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar da yer aldı.

Kortej; Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.

Geçit töreni, yol boyunca toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi. 

Yerel saatle 12.00'de başlayan tören, 15.30'da Parlamento Meydanı'nda son buldu.

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