Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni renkli görüntülere sahne oldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da, her yıl düzenlenen geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni (LNYDP) binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.
London, City of
Yeni yılın ilk günü Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, birçok ülkeden dansçı, müzisyen, akrobat ve performans sanatçısı katıldı.
Renkli gösterileri sahne olan kortejde ayrıca, farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar da yer aldı.
Kortej; Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.
Geçit töreni, yol boyunca toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi.
Yerel saatle 12.00'de başlayan tören, 15.30'da Parlamento Meydanı'nda son buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.