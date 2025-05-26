Liverpool'da bir aracın geçit töreninde kalabalığın arasına dalması sonucu 47 kişi yaralandı
İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 47 kişi yaralandı.
Londra
Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.
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Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.
Liverpool’da Premier Lig kutlamaları sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025
▪️ Binlerce taraftarın katıldığı geçit töreni esnasında araç yayaların arasına girdi
▪️ Polis, olaya müdahale etti ve bir kişiyi gözaltına aldı
▪️ Merseyside Polisi: Acil servisler olay… pic.twitter.com/MUXWQCyERL
Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.
İngiliz polisi, Liverpool'da kutlama yapan taraftarların arasına aracıyla dalan kişinin 53 yaşında bir İngiliz olduğunu açıkladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025
▪️ Olayda çok sayıda kişi yaralandı
▪️ Taraftarlar, sürücünün gözaltına alınması sırasında aracın etrafını çevreledihttps://t.co/KtflqFJQgK pic.twitter.com/GRSUAAY7ag
Polis, 53 yaşında bir İngiliz'i gözaltına aldı
Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlardan bu gece Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.
Sözcü, olaya yol açan koşulları tespit etmek için kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini belirtti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X'ten yaptığı açıklamada, "Liverpool'daki manzara dehşet verici. Düşüncelerim yaralanan ya da etkilenen herkesle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.
Olaya hızlı müdahalede bulunduğu gerekçesiyle polise ve acil servis ekiplerine teşekkür eden Starmer, "Gelişmelerden haberdar ediliyorum ve polise soruşturma için ihtiyaç duydukları alanı vermemizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
47 kişi yaralandı
Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin, Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Nick Searle, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına daldığı olayın ardından basın toplantısı düzenledi.
Sims, geçit töreni sona ererken Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te bir aracın yayalara çarptığı haberini aldıklarını belirterek, "Çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, hastanede tedavi gerektirmeyen her yaştan çok sayıda kişi de olay yerinde tedavi edildi." dedi.
Jenny Sims, yaralılara ve ailelerine destek olmak üzere uzman ekiplerin olay yerinde bulunduğunu bildirdi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, söz konusu olayın ardından, Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz İngiliz bir erkeğin gözaltına alındığını belirterek, "Bu kişinin aracın sürücüsü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Olay terörizm olarak değerlendirilmiyor
Sims, olayla ilgili kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini vurgulayarak, halkın sosyal medyada spekülasyon yapmaması ya da yanlış bilgi yaymamasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun münferit bir olay olduğuna inandığımızı ve şu anda bu olayla ilgili olarak başka kimseyi aramadığımızı size söyleyebilirim. Olay terörizm olarak değerlendirilmemektedir. İnsanlardan olayla ilgili üzücü görüntüleri internette paylaşmaktan kaçınmalarını ve lütfen her türlü bilgiyi doğrudan soruşturma ekibimizle paylaşmalarını rica ediyoruz."
Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin de olayda yaralanan 20 kişinin hafif yaralanmalar nedeniyle ayakta, 27 kişinin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Hastaneye kaldırılanlardan 1'i çocuk iki kişinin ağır yaralandığını kaydeden Kitchin, bisikletli bir sağlık görevlisine de araç çarptığını ancak yaralanmadığını ifade etti.
"3 yetişkin ve 1 çocuk aracın altından çıkarıldı"
Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Searle de olay yerine vardıklarında çok sayıda yaralı olduğunu ve 4 kişinin aracın altında sıkıştığını aktardı.
Searle, 3 yetişkin ve 1 çocuğun aracın altından çıkarıldığını ve ambulansa taşındığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.