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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Litvanya'nın eski Dışişleri Bakanı'na göre, Rusya'nın "gölge filosu" AB enerji güvenliğini tehdit ediyor

Eski Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rusya'nın "gölge filosu"nun Avrupa Birliği (AB) enerji güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Rusya, gölge filosu sayesinde AB yaptırımlarını başarıyla deldi." dedi.

Murat Temizer  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Litvanya'nın eski Dışişleri Bakanı'na göre, Rusya'nın "gölge filosu" AB enerji güvenliğini tehdit ediyor

Ankara

Landsbergis, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın "gölge filosu"nun AB'nin enerji güvenliği ve çevre için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Landsbergis, "Rusya, gölge filosu sayesinde AB yaptırımlarını başarıyla deldi ve petrol satışından Ukrayna ile savaşı doğrudan finanse eden milyarlarca avro kazandı." ifadesini kullandı.

Eski Bakan Landsbergis, "Gölge filo, eski ve sigortasız gemilerden oluşuyor. Bunların çoğu, Baltık Denizi gibi hassas bir bölgede faaliyetlerini sürdürerek ciddi çevre felaketlerine sebep oluyor." diye konuştu.

Bu durumun Rusya'nın gölge filosunu genişletmesine ve AB yaptırımlarının etkisinin zayıflamasına yol açtığını savunan Landsbergis, Avrupa'daki şirketlerin eski gemilerini Rusya ile bağlantılı şirketlere olası satışını, "dolaylı yoldan gölge filoyu desteklediği" gerekçesiyle eleştirdi.

Landsbergis, bu durumu, AB yaptırımlarında "büyük yasal boşluk" olarak niteleyerek, "AB, Avrupa menşeili gemilerin Rusya bağlantılı şirketlere satışını yasaklayarak ve gemicilik işlemleri üzerinde daha sıkı kontroller uygulayarak bu boşluğu acilen kapatmalıdır." dedi.

Rusya'nın "gölge filosu"na ilişkin iki aşamalı yaklaşım önerisi

Eski Bakan Landsbergis, Rusya'nın "gölge filosu"nu genişletmesini ve filoya bağlılığının sürmesini önlemek için iki aşamalı yaklaşım önerdi.

İlk aşamada bu filoya yönelik kapsamlı yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayan Landsbergis, Rusya'nın "yaptırımları delmek için kullandığı tüm gemilerin kara listeye alınması, bu gemilerin Avrupa limanlarına erişimlerinin yasaklanması ve sigorta gibi hizmetlerden mahrum bırakılması gerektiğini" savundu.

Litvanya'nın eski Dışişleri Bakanı Landsbergis, ikinci aşamada "Avrupa'daki tankerlerin Rusya'ya ve kontrolündeki şirketler ile aracılara satışının yasaklanması gerektiğini" ifade etti.

Landsbergis, "Rusya, gölge filo faaliyetlerini başarılı şekilde normalleştirirse İran ve Venezuela gibi yaptırım uygulanan diğer ülkeler de aynı yolu izleyebilir, yasa dışı petrol ticareti için küresel bir karaborsa oluşturabilir ve uluslararası yaptırım sistemlerinin etkinliğini zayıflatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB, 24 Şubat'ta Rusya'nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımları uygulamada anlaştığını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bu paket, gölge filo gemilerinden insansız hava araçlarını kontrol etmek için kullanılan oyun kumandalarına kadar her şeyi kapsıyor. Artık Rusya'nın savaş çabalarını zayıflatan, şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırımlara sahibiz." ifadesini kullanmıştı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Rus alüminyum ürünlerinin AB'ye ithalatına aşamalı bir yasak getirilecek ve ham petrol satışlarını hedef alan önlemler daha da katılaştırılacak.

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