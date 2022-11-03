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Dünya

Lisa Kasırgası nedeniyle Belize'de olağanüstü hal ilan edildi

Lisa Kasırgası'nın, Orta Amerika ülkesi Belize’de tropik bir fırtınaya dönüşerek iç bölgelere ilerlemesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 03.11.2022
Lisa Kasırgası nedeniyle Belize'de olağanüstü hal ilan edildi

Mexico City

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Lisa Kasırgası’nın merkezinin, ülkenin en büyük şehri Belize City’nin 95 kilometre batısı olduğunu, kasırganın saatte 19 kilometre hızla batı yönünde ilerlediğini bildirdi.

Merkezden, şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel ve toprak kayması tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Ülkede, kasırga nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Belize Ulusal Acil Durum Yönetimi Organizasyonundan yapılan açıklamada, "Olağanüstü hal kaldırılana kadar herkesin evlerinde veya barınaklarda kalması gerekiyor. Hasar değerlendirmesi yapmak veya herhangi bir tehlikeli alanı kayda geçirmek için ekip gönderemedik. Lütfen olduğunuz yerde kalın ve sabırlı olun." ifadesine yer verildi.

Lisa Kasırgası'nın Belize'nin ardından kuzey Guatemala'ya geçerken yavaşlaması ve bugün güneydoğu Meksika'ya ilerlemesi bekleniyordu.

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