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Dünya, Libya

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Libya’nın başkenti Trablus’ta, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında perşembe ve cuma günü yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 16'ya, yaralananların sayısının ise 52'ye yükseldiği bildirildi.

Aydoğan Kalabalık   | 23.07.2022
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Trablus

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Trablus’un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde geçen perşembe gecesi ile dün sabah çatışmalar yaşandı.

Ayrıca çatışmalar sırasında 2020 yılından bu yana ilk kez Trablus’un Ayn Zara bölgesine roket düştü. Olaylarda 3’ü sivil 16 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti’ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı kaynakları dün, perşembe gününden itibaren yaşanan çatışmalar ile Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle 3'ü sivil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Trablus'taki havalimanı uçuşlara açıldı

Çatışmalar nedeniyle geçen Perşembe gecesi kapatılan başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara açıldı.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

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